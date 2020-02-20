Военные США в Сирии унизили российских наемников: новое видео инцидента

В сирийском городке Эль-Камышлы, что на северо-востоке страны, произошел любопытный инцидент между американскими и российскими военными. Дорогу не поделили броневик США и российский внедорожник. Соответствующее видео появилось в сети.

Отметим, что это произошло еще в январе, когда американские солдаты поставили на место российских военных. Однако только сейчас появилось видео момента самого инцидента.

На видео можно увидеть, как российский патруль на внедорожнике сначала обогнал один американский БТР, а потом устроил странные маневры позади другого броневика. Только россияне попытались обогнать БТР, как американцы резко подрезали путинских наемников – выдавили их на обочину и заставили остановиться.

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Напомним, что в последнее время беды преследуют российских наемников в Сирии, в частности в провинции Идлиб. Сначала местные повстанцы уничтожили штаб российских наемников (смотрите видео).

Очередное поражение россияне потерпели и в Алеппо. Бойцы "Свободной сирийской армии" захватили позицию российских военных и даже сообщалось о взятии некоторых из них в плен. Часть из них сбежали.

А совсем недавно в Сирии уничтожили базу путинских солдат, причем сделано это было очень мощным взрывом – смертник подорвал автомобиль прямо посреди опорного пункта россиян. Смотрите видео с высоты птичьего полета.

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