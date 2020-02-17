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В Сирии уничтожили базу путинских солдат: видео с высоты птичьего полета

17 февраля, 17:57

Смертник подорвал заминированный автомобиль прям посреди опорного пункта россиян на западе Алеппо

В Сирии, где ранее уже был уничтожен один штаб российских наемников, разрушили еще один пункт Вооруженных сил РФ.

Как сообщает "Кавказ Центр", на западе города Алеппо в провинции Идлиб смертник подорвал автомобиль прямо посреди опорного пункта россиян. По данным издания, ответственность за случившееся несет исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам".

О количестве погибших в результате атаки не сообщается, но, как видно на снятом с беспилотника видео, на месте взрыва остались одни руины.

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Кроме того, полковник ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") сообщил о захвате сирийской оппозицией "трофея" – в одном из боев им достался российский танк Т-90.

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Фото: AFP

Принадлежность боевой машины к российской армии подтверждает индекс негабаритности Н2200, нанесенный на левый борт танка. Пометка предназначена для перевозки по железной дороге в Российской Федерации.

Напомним, в октябре прошлого года президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о совместном военном патрулировании района, который прилегает к зоне турецкой операции "Источник мира".

А позже российские дипломаты подтвердили множественные потери Вооруженных сил РФ из-за атак боевиков в Сирии в январе

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Сирия война в Сирии армия России

Источник: Сегодня

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