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Военный самолет РФ нарушил воздушную границу Южной Кореи

23 июля, 07:35

В ответ самолеты Республики Корея сделали предупредительные выстрелы

Авиация РФ. Фото: twitter.com/Latvijas_armija
Авиация РФ. Фото: twitter.com/Latvijas_armija.

Самолет ВКС РФ дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря. Об этом сообщил Комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Корея.

Инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима), расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова и являющихся предметом спора между Сеулом и Токио. В ответ на действия самолетов РФ подняли истребители южнокорейских ВВС F-15. Они сделали предупредительные выстрелы.

Сообщается, что в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи во вторник утром вторглись три военных самолета РФ и два — китайских ВВС. Один самолет РФ нарушил воздушное пространство республики дважды — около 09:00 и 09:30 утра по местному времени.

В середине июня Южная Корея также поднимала военную авиацию для перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые вошли в южнокорейскую опознавательную зону ПВО.

Ранее сообщалось, что Королевские воздушные силы Великобритании были вынуждены поднять авиацию из-за российских самолетов у границ Североатлантического альянса. Перехваты происходили в обычном режиме и осуществлялись безопасно и профессионально, отметили в министерстве.

Кроме того, ранее стало известно, что реактивные истребители Сил самообороны Японии перехватили 8 российских боевых самолетов над побережъем Японии.

А тем временем во Франции разрабатывают истребитель будущего . Новый истребитель придет на смену устаревшим моделям поколения Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale, относящиеся к поколению 4++.

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Тег граница, самолеты, Южная Корея, воздушные силы, воздушное пространство

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