Военный самолет РФ нарушил воздушную границу Южной Кореи

В ответ самолеты Республики Корея сделали предупредительные выстрелы

Авиация РФ. Фото: twitter.com/Latvijas_armija.

Самолет ВКС РФ дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря. Об этом сообщил Комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Корея.

Инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима), расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова и являющихся предметом спора между Сеулом и Токио. В ответ на действия самолетов РФ подняли истребители южнокорейских ВВС F-15. Они сделали предупредительные выстрелы.

Сообщается, что в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи во вторник утром вторглись три военных самолета РФ и два — китайских ВВС. Один самолет РФ нарушил воздушное пространство республики дважды — около 09:00 и 09:30 утра по местному времени.

В середине июня Южная Корея также поднимала военную авиацию для перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые вошли в южнокорейскую опознавательную зону ПВО.

Ранее сообщалось, что Королевские воздушные силы Великобритании были вынуждены поднять авиацию из-за российских самолетов у границ Североатлантического альянса. Перехваты происходили в обычном режиме и осуществлялись безопасно и профессионально, отметили в министерстве.

Кроме того, ранее стало известно, что реактивные истребители Сил самообороны Японии перехватили 8 российских боевых самолетов над побережъем Японии.

А тем временем во Франции разрабатывают истребитель будущего . Новый истребитель придет на смену устаревшим моделям поколения Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale, относящиеся к поколению 4++.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Военный самолет РФ нарушил воздушную границу Южной Кореи". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"