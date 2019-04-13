Военный совет Судана отменил комендантский час
Власти призывают народ вернуться к нормальной жизни
Военный совет Судана отменил комендантский час и призвал народ вернуться к повседневной жизни. Об этом заявил глава совета Абдель Фаттах аль-Бурхан на пресс-конференции в Хартуме.
"Мы работаем над решением задач, чтобы помочь гражданам справиться с жизненным бременем, и призываем всех вернуться к нормальной повседневной жизни", — сказал он.
Президент Судана Омар аль-Башир объявил о введении чрезвычайного положения в странесроком на один год. Его обращение к народу с трибуны перед президентским дворцом транслировало национальное телевидение.
После этого армия Судана 11 апреля отстранила от власти президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного значительным повышением цен. Распущен парламент, приостановлено действие конституции, сформирован Военный совет на время переходного периода, который продлится два года. В стране сроком на три месяца введено чрезвычайное положение.
Однако после смещения президента суданские демонстранты не ушли с улиц. Они объясняют это тем, что выступали против не только аль-Башира, а и всего режима в целом. И военные, которые сейчас возглавили страну, их также не устраивают.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Военный совет Судана отменил комендантский час". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кризис в Судане продолжается: глава нацразведки ушел в отставку
После смещения президента суданские демонстранты не ушли с улиц
Госпереворот в Судане: профсоюзы выдвинули требование военным
Власть может быть передана только переходному гражданскому национальному правительству