Военный совет Судана отменил комендантский час

Власти призывают народ вернуться к нормальной жизни

Фото: Reuters

Военный совет Судана отменил комендантский час и призвал народ вернуться к повседневной жизни. Об этом заявил глава совета Абдель Фаттах аль-Бурхан на пресс-конференции в Хартуме.

"Мы работаем над решением задач, чтобы помочь гражданам справиться с жизненным бременем, и призываем всех вернуться к нормальной повседневной жизни", — сказал он.

Президент Судана Омар аль-Башир объявил о введении чрезвычайного положения в странесроком на один год. Его обращение к народу с трибуны перед президентским дворцом транслировало национальное телевидение.

После этого армия Судана 11 апреля отстранила от власти президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного значительным повышением цен. Распущен парламент, приостановлено действие конституции, сформирован Военный совет на время переходного периода, который продлится два года. В стране сроком на три месяца введено чрезвычайное положение.

Однако после смещения президента суданские демонстранты не ушли с улиц. Они объясняют это тем, что выступали против не только аль-Башира, а и всего режима в целом. И военные, которые сейчас возглавили страну, их также не устраивают.

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