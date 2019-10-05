Восемь человек погибли в столкновениях демонстрантов с полицией в Багдаде

Антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani

Число погибших в столкновениях между демонстрантами и полицией в столице Ирака выросло до восьми человек. Об этом сообщил в субботу телеканал "Аль-Арабия".

По его информации, стражи порядка преградили путь колоннам активистов, которые направлялись на площадь Тахрир в центре Багдада для проведения там антиправительственного митинга. Столкновения вспыхнули возле здания министерства нефти, полицейские пустили в ход в оружие.

Другая акция протеста продолжается возле торгового центра "Нахиль" на улице Палестины, где полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

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Как сообщил телеканал "Аль-Джазира", депутаты Совета представителей (парламента) Ирака не смогли собраться в субботу на запланированное заседание для обсуждения требований участников акций протеста. Причиной стал бойкот работы законодательного органа власти, который объявил в пятницу радикальный блок "Саирун" и его союзники. Лидер радикалов, шиитский имам Муктада ас-Садр потребовал в субботу отставки правительства и проведения досрочных выборов под контролем международных наблюдателей.

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Глава парламента Мухаммед аль-Халбуси, тем не менее, встретился с делегацией из 100 представителей профсоюзов и демонстрантов. По информации "Аль-Джазиры", спикер пытался уговорить активистов прекратить уличные выступления, парализовавшие жизнь столицы, в обмен он пообещал, что власти выполнят "справедливые народные требования". Однако в ответ представители протестного движения потребовали отставки самого спикера и объявили о возобновлении демонстраций после отмены комендантского часа.

Антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде мест, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Число жертв за пять дней протестов возросло до 100 человек, порядка 4 тысяч получили ранения, не менее 200 задержанных активистов остаются под стражей.

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