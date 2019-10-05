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Протесты в Ираке: количество погибших и раненых увеличилось в полтора раза

5 октября, 14:22

Более полтысячи протестующих задержаны полицией

/ Фото: Reuters

Количество погибших во время массовых протестов в Ираке увеличилось более чем на половину, и с 65 человек возросло до ста. Об этом сообщает Al Arabiya.

"По словам правозащитников, в субботу число погибших во время акций протеста в Ираке, которые длятся 4 последние дни, достигло уже 100 человек", – говорится в сообщении.

По информации СМИ, всего более 3000 человек получили ранения во время протестов в Багдаде, 540 человек были задержаны, из них 200 остаются под стражей.

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Власти Ирака ранее объявила об отмене комендантского часа, который в Багдаде и еще нескольких иракских городах ввели в ночь на четверг. Движение транспорта по улицам иракской столицы пока восстановлено.

Как известно, 1 октября в Ираке начались массовые антиправительственные демонстрации в знак протеста против нищеты, безработицы и коррупции. Протестующие требовали отставки правительства. Кое-где мирные акции переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

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В то же время, радикальный шиитский имам Мактада ас-Садр призвал к роспуску парламента и проведения досрочных выборов под контролем международных наблюдателей.

Между тем Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами". Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Госдепа. Согласно документу, Ираку присвоен четвертый, самый высокий уровень опасности.

Напомним, что в марте Госдепартамент США подтвердил решение вновь вывести Ирак из-под санкций, ограничивающих покупку энергоносителей у Ирана.

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Ирак протестующие мирные акции массовые беспорядки

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