Война в Ливии: из-за возможной отправки турецких военных в стране объявили всеобщую мобилизацию

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Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противодействия любой агрессии извне. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

"Битва за Триполи подходит к концу. Мы принимаем вызов, и я объявляю о противостоянии и всеобщей мобилизации против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну", – заявил он.

Он призвал всех ливийцев сплотиться. "Президент Турции Тайип Эрдоган, затеяв свою войну в Ливии, нацелился на национальную безопасность арабов", — указал Хафтар. Обвинив его в "авантюре по возрождению Османской империи в Ливии", он призвал турецкий народ "восстать против президента, который толкает свою армию к гибели".

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Ранее парламент Турции одобрил закон, разрешающий Анкаре направлять войска в Триполи. Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если Правительство национального согласия в Триполи попросит его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном.

Сейчас в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное правительство Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.

4 января парламент Ливии проведет экстренное заседание в связи с вероятной отправкой турецких войск в страну.

Предполагается, что турецкие войска помогут признанным ООН ливийским властям сдержать наступление на столицу Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Как сообщалось, в начале ноября стало известно, что в Ливию прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из "ЧВК Вагнера". По данным издания The New York Times, это является частью широкой кампании Кремля по восстановлению влияния на Ближнем Востоке и в Африке. В целом участие российских наемников из "ЧВК Вагнера", связываемой с бизнесменом Евгением Пригожиным, в вооруженном конфликте в Ливии серьезно беспокоит соседние с ней страны Северной Африки, а также Турцию.

Российские наемники воюют на стороне Ливийской национальной армии Халифа Хафтара, который пытается свергнуть правительство национального согласия в столице, которое было сформировано ООН в 2015 году и пользуется поддержкой США и других стран Запада. На практике, как пишет издание NYT, правительство в Триполи поддерживает только Турция. Россия вмешалась в конфликт при поддержке ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии и частично Франции.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал, что наемников "ЧВК Вагнера" неоднократно фиксировали на Донбассе:

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