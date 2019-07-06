Война в Ливии: Совбез ООН сделал заявление

Члены Совета Безопасности осудили нападение на центр размещения мигрантов в вблизи Триполи 2 июля

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Члены Совбеза ООН призвали все стороны ливийского конфликта к деэскалации ситуации, прекращению огня и возвращению к процессу политического урегулирования по эгидой Всемирной организации, говорится в заявлении СБ ООН для прессы.

"Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость срочной деэскалации ситуации и прекращения огня всеми сторонами (конфликта – Ред.)", – говорится в документе.

Кроме того, Совбез "призвал все стороны незамедлительно вернуться к политическому урегулированию под эгидой ООН и вновь заявил о своей полной поддержке лидирующей роли в этом процессе спецпредставителя генсекретаря ООН Гассана Саламе".

"Прочный мир и стабильность придут в Ливию только посредством политического решения", – говорится в заявлении.

Члены Совета Безопасности осудили нападение на центр размещения мигрантов в вблизи Триполи 2 июля, в результате которого погибли 53 человека и более 130 были ранены.

"Совет Безопасности подчеркнул важность суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливии и призвал все государства-члены не вмешиваться в конфликт" и не принимать меры, которые его усугубляют, отмечается в заявлении для прессы.

Напомним, что недавно Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге столицы Ливии Триполи. Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы.

Кроме этого, журналисты "Сегодня" рассказывали о причинах бойни в стране. Нужно отметить, что в Ливии, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе в столице Триполи базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.

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