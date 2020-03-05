Война в Сирии: в Идлибе снова погибли турецкие военные

Два турецких военнослужащих погибли, еще трое получили ранения в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"В зоне проведения операции „Весенний щит" в Идлибе погибли двое наших военных, еще трое получили ранения", — говорится в коммюнике.

В оборонном ведомстве заявили, что турецкие военнослужащие погибли в результате обстрела со стороны войск режима президента Сирии Башара Асада.

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Ранее 5 марта администрация турецкой провинции Газиантеп также сообщила о гибели военнослужащего ВС Турции в Идлибе.

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Также сообщалось, что Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Сирии. Турция оставляет за собой право отвечать на действия сирийских войск.

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Напомним, что после гибели 33 турецких военных в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск в провинции Идлиб отношения Москвы и Анкары резко ухудшились. Кризис, по словам экспертов, был опаснее, чем в 2015 году, когда Турция сбила российский Су-24.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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