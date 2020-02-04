ВОЗ: 153 случая коронавируса зарегистрированы в 23 странах мира

На сегодня в мире подтержден 17 391 случай заражения коронавирусом

/ Фото: Reuters

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По официальным данным Всемирной организации здравоохранения, которая ранее объяснила, можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая, по состоянию на 3 февраля коронавирусом нового типа, очаг которого возник в Китае, заболели 17 тысяч 391 человек. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

В частности, юольше всего зараженных коронавирусом насчитывается в Китае – 17 тысяч 238 человека. При этом 361 заболевший скончался.

"За пределами Китая – 153 случая заражения в 23 странах. Один заболевший скончался", – указано в сообщении.

Чтобы уберечься от коронавируса, ВОЗ рекомендует чаще мыть руки с жидким мылом и водой, использовать антисептические средства на основе спирта.

Также при чихании и кашле рекомендуется прикрывать рот бумажной салфеткой или согнутым локтем. Кроме того, ВОЗ советует избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы гриппа или острых респираторных инфекций.

Употребляя в пищу яйца и мясо, их нужно подвергнуть тщательной термической обработке. Контактов с животными и птицами в дикой природе и на фермах также рекомендуется избегать.

Кроме того, стало известно, что представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправятся в Китай на этой неделе для расследования вспышки коронавируса, так было согласовано между генеральным директором (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисусом и президентом Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что американские медицинские эксперты могут принять участие в технической миссии под руководством ВОЗ, но переговоры все еще продолжаются.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

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