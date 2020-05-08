ВОЗ обновила стратегический план борьбы с COVID-19

В то время как Соединенные Штаты готовятся предложить альтернативу Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ обновила стратегический план по борьбе с COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус, передает пресс-служба.

Согласно обновленным оценкам, ВОЗ требуется 1,7 миллиарда долл. для ответа на COVID-19 на всех уровнях. Эта оценка включает в себя средства, которые ВОЗ уже получила на сегодняшний день, в результате чего дефицит финансирования в 2020 году составит 1,3 миллиарда долларов.

"Обновленный план учитывает уроки, которые мы уже извлекли, укрепляя роль ВОЗ в глобальной и региональной координации в таких важных областях, как цепочки поставок. ВОЗ продолжит оказывать техническую поддержку правительствам в реализации приоритетных мер общественного здравоохранения для подготовки к пандемии и реагирования на нее, а также других основных служб здравоохранения", – говорится в заявлении главы ВОЗ.

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Также отмечается, что в странах со слабыми системами здравоохранения ВОЗ продолжит свою оперативную работу в качестве поставщика основных медицинских услуг. Также ВОЗ начнет планирование местных сетей доставки и реализации, которые будут необходимы при разработке лекарств и вакцин.

Ранее ВОЗ предупредила о риске возвращения жестких ограничений в случае неосторожного ослабления правительствами карантина.

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