ВОЗ отказалась объявлять режим ЧС из-за вспышки смертельного вируса в Китае

Режим ЧС позволяет привлечь международное внимание к вспышке болезни и фонды на борьбу с болезнью

/ Фото: REUTERS/David Ryder

Всемирная организация здравоохранения воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам двухдневного экстренного заседания комитета по ЧС.

Режим ЧС позволяет привлечь международное внимание к вспышке болезни и фонды на борьбу с болезнью. Он мобилизует усилия мирового сообщества на решение проблеем, связанных с охраной здоровья.

"Я не объявляю сегодня режим чрезвычайной ситуации, вызывающей международную обеспокоенность", — сказал Гебрейесус и пояснил, что ситуация пока еще этого не требует.

Глава ВОЗ отметил, что на настоящий момент организация не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки в Китай.

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Ранее объявлять режим ЧС не рекомендовал профильный комитет ВОЗ. "Вопрос состоял в том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Наша рекомендация генеральному директору ВОЗ — сейчас пока еще не время", — сказал на брифинге в Женеве по итогам двухдневного заседания комитета председатель комитета ВОЗ по ЧС Дидье Уссэн.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае возросло до 644 человек. Погибли 18 жителей. Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах — Таиланде (три случая), Вьетнаме (два), Республике Корея, Сингапуре, США и Японии (по одному заболевшему).

Напомним, что ранее появилась онлайн-карта распространения опасного коронавируса по миру.

Напомним, 23 января в международном аэропорту "Борисполь" созвали экстренное заседание по ситуации вокруг распространения вируса из Китая. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, закрывать воздушные ворота в страны Азии здесь не собираются.

Впрочем, в "Борисполе" разработали схему действий в случае вирусной опасности. Как будут спасать украинцев – смотрите в сюжете:

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