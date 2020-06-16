ВОЗ предупреждает о "восстановлении" самой большой опасности коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебреесус предупредил, что страны мира "должны быть в курсе возможности восстановления" наибольшей опасности коронавирусной инфекции, когда Европа продолжает открывать границы между государствами, а в Китае зафиксирована новая вспышка COVID-19 и Пекин перешел на "режим военного времени", передает "Радио свобода".

По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных в мире превысило 8 млн, умерли более 436 тыс. человек.

Глава ВОЗ отметил, что понадобилось около двух месяцев, чтобы достичь нынешней скорости распространения вируса, около 100 тыс. случаев в день, и темпы такого распространения ускоряются в Азии и Америке.

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Китай усилил карантин в части Пекина после того, как китайская столица прожила более 50 дней без новых случаев инфицирования. 29 жилых микрорайонов в Пекине переведены под "закрытое управления", все пункты пропуска охраняются, введен строгий пропускной контроль.

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В Соединенных Штатах около 20 штатов, начали восстанавливать экономическую активность в течение последних недель, регистрируют рекордные количества новых подтвержденных случаев заболевания. Это частично объясняется увеличением числа тестирований, но также, говорят эксперты по здравоохранению, указывает и на восстановление опасности.

Общее количество случаев инфицирования в США составляет более 2,1 млн, умерли более 116 тыс. человек. Согласно обновленному прогнозу, которым оперирует правительство, более 200 тыс. смертей от COVID-19 в США может быть зафиксировано в начале октября.

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Бразилия является второй по числу заболеваний страной мира (более 888 тыс.случаев), умерли около 44 тыс. человек.

Критичность ситуации нарастает и во многих других странах мира, таких как Индия, Египет, Пакистан.

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