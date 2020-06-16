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В США к октябрю число жертв коронавируса может достичь 200 тысяч человек

16 июня, 04:03

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Предыдущие подсчеты ученых прогнозировали 169 890 летальных случаев к началу октября

Число смертей пациентов, инфицированных коронавирусом, в США, где запретили прием противомалярийного препарата от новой пневмонии, может к 1 октября 2020 года превысить 200 тысяч. Такой прогноз представили в Институтке систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон.

К указанной дате в стране из-за вируса могут умереть 201 129 человек.

Предыдущие подсчеты американских ученых прогнозировали 169 890 летальных случаев к началу октября. Наибольший рост (186%) прогнозируемой смертности ученые отметили в штате Флорида. К 1 октября в этом юго-восточном штате число смертей может превысить 18,6 тыс., тогда как ранее озвучивалась цифра в 6,5 тыс. В Калифорнии прогноз смертей увеличился с 8,8 тыс. до 15,1 тыс. (72%).

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Сейчас, по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 116 тыс. человек. Выздоровели 576 334 человека.

Но в Белом доме уверены, что США не охватит вторая волна коронавируса. Эксперты по здравоохранению считают, что речь идет лишь об отдельных вспышках заболевания.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США жертвы коронавирус

Источник: ТАСС

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