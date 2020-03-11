ВОЗ разъяснила, помогает ли от коронавируса чеснок

Всемирная организация здравоохранения, которая сегодня объявила пандемию коронавируса, решила развенчать один из мифов о лечении этой болезни. В частности, ВОЗ высказалась по поводу чеснока, который многие считают хорошим профилактическим средством.

"Чеснок – полезный для здоровья продукт. Но нет никаких подтверждений эффективности применения чеснока как средства профилактики. Прием горячей ванны не защитит от заражения. Лучший способ – часто мыть руки", – заявили во Всемирной Организации Здравоохранения.

В ВОЗ ставят в пример борьбу с коронавирусом в Китае, где соблюдаются строгие нормы карантина. Там отменили все массовые мероприятия, и в результате распространение вируса в этой стране замедлилось.

Напомним, на планете зафиксировано уже более 110 стран, где выявили коронавирус.

Также мы сообщали, что в Украине введен общенациональный карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных учреждений и ограничение на проведение массовых мероприятий.

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