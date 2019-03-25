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Воздушная тревога сработала в нескольких районах Израиля

Сегодня, 23:17

Вступил в силу режим прекращения огня между палестинцами и израильтянами

Фото: Pixabay
Воздушная тревога сработала в нескольких районах Израиля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/944/ece/5c9944ece59e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/944/ece/5c9944ece59e5.jpg Другие страны Вступил в силу режим прекращения огня между палестинцами и израильтянами

Сирены воздушной тревоги прозвучали в граничащих с сектором Газа районах Израиля, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Сирены воздушной тревоги прозвучали в региональных советах Шаар ха-Негев, Эшколь и Сдот-Негев", — говорится в сообщении. В 22:00 по местному времени 25 марта, согласно заявлениям арабской стороны, вступил в силу режим прекращения огня между палестинцами и израильтянами. Ранее стороны нанесли по территориям друг друга ракетные удары.

Как сообщалось, Дональд Трамп сегодня подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента, это нужно было сделать "десятилетия назад". Сирия, которая считает Голаны своей территорией, назвала решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом арабских стран.

Напомним, что ранее хозяин Белого дома в своем Twitter выразил мнение, что Соединенным Штатам пришла пора признать юрисдикцию Израиля на этой территории, права на которую также заявляет Сирия.

Кроме того, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

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Тег Израиль, сектор Газа, сирена, обстрел, Голанские высоты

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Источник:

ТАСС

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