Возле американского посольства в Багдаде снова упали ракеты

Пострадавших в результате ракетного обстрела "зеленой зоны" Багдада, которая в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, нет. Об этом передает в понедельник иракский телеканал "Ас-Сумария". При этом, как сообщил телеканал "Аль-Хадас", одна из ракет разорвалась в непосредственной близости от посольства США.

"Две ракеты упали некоторое время назад в „зеленой зоне" в центре Багдада, — указали источники канала „Ас-Сумария" в силовых структурах иракской столицы. — В результате обстрела пострадавших нет". По информации источников, реактивные снаряды были запущены из района на востоке столицы.

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Фото: alsumaria.tv

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Как сообщалось, 26 января по "зеленой зоне" было выпущено пять ракет. Три из них упали непосредственно на территории посольства США, причем одна попала в здание столовой, где в тот момент шел ужин. "Ас-Сумария" со ссылкой на источник в службах безопасности тогда сообщала о трех пострадавших, не уточняя их гражданство. Телеканал также утверждал, что с территории диппредставительства на американских вертолетах были эвакуированы несколько человек.

Кроме того, 20 января в Багдаде в "зеленой зоне" упали три ракеты "Катюша".

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