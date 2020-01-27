В ресторан посольства США в Багдаде попала ракета

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В "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные здания и посольства иностранных государств, 26 января упали пять ракет. Об этом сообщает Al Arabiya.

Одна из них попала в здание ресторана американской дипмиссии.

Как сообщает AFP со ссылкй на высокопоставленного иракского чиновника, что по крайней мере один человек был ранен.

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"Зеленая зона" Багдада – хорошо укрепленный район в центре города, где расположены государственные учреждения и иностранные дипломатические представительства.

Напомним, 20 января в Багдаде в "зеленой зоне" упали три ракеты "Катюша".

Кроме того, в результате обстрела американской базы в Ираке 11 солдат получили контузии. 11 американских военнослужащих были контужены при ударе Ирана 8 января по базе Айн-эль-Асад на территории Ирака.

Напомним, в ночь на 8 января Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулейманиподверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, – Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

Также СМИ сообщили о том, что Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам.

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