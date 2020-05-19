Возле посольства США в Багдаде взорвались ракеты

Район возле "зеленой зоны" Багдада, который неоднократно страдаел от атак, подвергся в ночь на 19 мая ракетному обстрелу. Об этом заявил иракский телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на источники в силовых структурах столицы Ирака.

В "зеленой зоне" расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США. Именно по этому району было выпущено две ракеты. Сработали сирены воздушной тревоги. Заметим, что ракеты не достигли цели и упали в окрестностях зоны. "Одна из ракет попала в крышу здания, жертв и пострадавших нет", — заметили силовики. Ведется поиск места, откуда был произведен пуск ракет.

"Зеленая зона" — хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада — в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев. Напомним, что 26 января по ней было выпущено пять ракет: три из них упали непосредственно на территории посольства США, причем одна даже попала в здание столовой, где в тот момент шел ужин.

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Официальный Вашингтон часто обвинял в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.

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