Впервые в мире: во Вьетнаме выполнили операцию по трансплантации руки от живого донора

Медики во Вьетнаме провели первую в мире операцию по трансплантациируки с кистью от живого донора. Об этом сообщили в Центральном ханойском военном госпитале номер 108, пишет армейская газета "Куан дой нян зан".

По словам главного врача госпиталя профессора Май Хонг Банга, операция была выполнена 21 января. Пациент — 31-летний мужчина из Ханоя — активно проходит процесс реабилитации, функции кисти и предплечья у него постепенно восстанавливаются. Главврач отметил, что успех этой операции открывает новые возможности в развитии трансплантологии и теперь пересадка конечностей возможна не только от доноров, у которых диагностирована смерть мозга, но и от живых.

В 2016 году пациент получил производственную травму, из-за которой нижняя часть левой руки и предплечья оказались сломаны и полностью деформированы. Поскольку травма оказалась очень тяжелой, а рана совершенно не способной к заживлению, врачи были вынуждены ампутировать его левую руку ниже предплечья.

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Донором стал также пострадавший от несчастного случая на производстве. Из-за серьезности травмы и угрозы заражения крови врачи были вынуждены назначить ампутацию руки. Хирурги обратили внимание, что часть ампутированной руки сохранилась здоровой и может быть использована для пересадки другим пациентам.

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Как рассказал руководивший операцией хирург профессор Нгуен Тхе Хоанг, до настоящего времени в мире было выполнено 89 трансплантаций конечностей, которые были получены от доноров с умершим мозгом. Операция, проведенная в 108-м госпитале, стала первым в мировой хирургической практике случаем пересадки конечности от живого донора. Операция продолжалась в течение 8 часов с 10 утра до 6 вечера. Хирургам пришлось соединить 36 мышц и 2 большие кости, а также множество других тканей. Сразу после операции пациент смог самостоятельно пошевелить пальцами пересаженной руки, а сейчас он уже может хорошо ими двигать.

Напомним, что ранее в Украине впервые за последние 15 лет провели пересадку сердца.

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