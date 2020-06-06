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Всемирно известное казино в Монте-Карло заработало после карантина: правила игры

6 июня, 01:27

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Вместо семи человек играть в рулетку разрешено не более чем трем посетителям одновременно

Всемирно известное казино в Монте-Карло открылось после трех месяцев карантина из-за коронавируса. Первый случай заражения опасным коронавирусом был выявлен в Монако 29 февраля.

Об этом информирует Monaco Tribune.

Посетителям будут носить маски, при входе им будут мерить температуру, количество посетителей будет ограничено. Обстановка внутри реорганизована с учетом требований социального дистанцирования, у столов и автоматов будут установлены пластиковые прозрачные экраны, фишки и жетоны будут регулярно дезинфицироваться.

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Вместо семи человек играть в рулетку разрешено не более чем трем посетителям одновременно.

В Монако официально подтверждено 99 случаев коронавирусной инфекции, умерли четверо заболевших. COVID-19 переболел князь Альбер II. Напомним, князь Монако стал первым в мире главой государства, инфицированным COVID-19.

"У меня были симптомы как при гриппе, но такое ощущение, что случай довольно легкий. Небольшая температура, не совсем плохо. Немного кашля. В первые несколько дней текло из носа, то был первый признак. Чувствую заложенность носа, но это и все. Я несколько недель пытался быть осторожным, использовал санитайзер для рук и всякое такое, но всего не предусмотришь", – заявил Альбер.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин казино коронавирус Монако

Источник: Интерфакс

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