Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Всемирный банк одобрил первый транш помощи странам для борьбы с новой пневмонией

3 апреля, 00:24

Елена Кузьмич

Банк перераспределяет ресурсы в размере 1,7 млрд долларов в рамках уже реализуемых инициатив

Всемирный банк одобрил выделение 1,9 млрд долларов развивающимся странам на программы борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в опубликованном заявлении финансового института. Первый пакет охватывает 25 стран, новые проекты коснутся еще 40 государств.

Кроме того, банк перераспределяет ресурсы в размере 1,7 млрд долларов в рамках уже реализуемых инициатив. Суммарно организация выделит до 160 млрд долларов в течение 15 месяцев нуждающимся странам для противодействия пандемии.

"Всемирный банк принимает значительные и оперативные меры для препятствования распространению COVID-19, — сообщил президент банка Дэвид Мэлпас. — Работаем над укреплением возможностей развивающихся стран противостоять вирусу и сокращением времени экономического и социального восстановления".

Реклама

Ранее сообщалось, что Всемирный банк нашел больше денег на борьбу с коронавирусом. Программу неотложной финансовой помощи расширили.

В тренде
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности

А ранее МВФ и Всемирный банк отменили встречу из-за коронавируса. "Как и весь мир, мы глубоко обеспокоены ситуацией с коронавирусом и сопровождающей ее человеческой трагедией", – говорится в совместном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента ВБ Дэвида Малпасса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

помощь Всемирный банк транш коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 2 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 2 апреляЕвросоюз
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем мире
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем миреДругие страны
Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к одному миллиону – ВОЗ
Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к одному миллиону – ВОЗДругие страны
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разномуСША
ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом: подробности
ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом: подробностиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...