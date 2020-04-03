Всемирный банк одобрил первый транш помощи странам для борьбы с новой пневмонией

Банк перераспределяет ресурсы в размере 1,7 млрд долларов в рамках уже реализуемых инициатив

Всемирный банк одобрил выделение 1,9 млрд долларов развивающимся странам на программы борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в опубликованном заявлении финансового института. Первый пакет охватывает 25 стран, новые проекты коснутся еще 40 государств.

Кроме того, банк перераспределяет ресурсы в размере 1,7 млрд долларов в рамках уже реализуемых инициатив. Суммарно организация выделит до 160 млрд долларов в течение 15 месяцев нуждающимся странам для противодействия пандемии.

"Всемирный банк принимает значительные и оперативные меры для препятствования распространению COVID-19, — сообщил президент банка Дэвид Мэлпас. — Работаем над укреплением возможностей развивающихся стран противостоять вирусу и сокращением времени экономического и социального восстановления".

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Ранее сообщалось, что Всемирный банк нашел больше денег на борьбу с коронавирусом. Программу неотложной финансовой помощи расширили.

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А ранее МВФ и Всемирный банк отменили встречу из-за коронавируса. "Как и весь мир, мы глубоко обеспокоены ситуацией с коронавирусом и сопровождающей ее человеческой трагедией", – говорится в совместном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента ВБ Дэвида Малпасса.

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