Вслед за США еще одна страна открыла в Иерусалиме посольство

Южноамериканская страна стала третьей, чье посольство в Израиле теперь находится не в Тель-Авиве

В понедельник 21 мая, в Иерусалиме состоялась церемония открытия нового посольства Парагвая в присутствии президента южноамериканского государства Орасио Картеса, передает ТАСС.

Парагвай стал третьей страной, переносящей посольство из Тель-Авива. 14 мая в Иерусалиме прошла торжественная церемония открытия посольства США, через два дня после этого, 16 мая, в этом городе открылась дипмиссия Гватемалы.

Статус Иерусалима – одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

В Палестине ранее резко раскритиковали намерения Парагвая. "Это решение противоречит международному праву и поддерживает израильскую оккупацию", – заявили в Организации освобождения Палестины.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство из Тель-Авива.

Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США прекратят оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.