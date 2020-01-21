Вспышка вирусной инфекции в Китае: как не заболеть украинцам

Частое мытье рук и физические упражнения помогут защититься от нового коронавируса 2019-nCoV, эпидемия которого сейчас наблюдается в Китае и жертвами которого стали уже шесть человек.
Об этом Китайский национальный совет здравоохранения и власти провинции Гуандун, где зафиксировали 14 случаев инфицирования, просили консульство Украины в Гуанчжоу сообщить украинским гражданам.
"В настоящее время в сезон повышенной заболеваемости респираторными инфекционными заболеваниями зимой и весной, следует обратить внимание на необходимость проветривания помещений, личную защиту от переохлаждений и теплую одежду, мытье рук, личную гигиену и занятия физическими упражнениями, по возможности также избегать многолюдных мест", – говорится в опубликованном 21 января объявлении.
Власти провинции советуют носить маску, прикрывать рот и нос при кашле или чиханьи и при лихоманке или симптомах инфекции обращаться в медицинское учреждение.
Напомним, что из-за вспышки пневмонии в Китае генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус созвал 21 января экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации.
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