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Вспышка продолжается: коронавирус добрался в Марокко

2 марта, 23:27

Елена Кузьмич

Зараженный — марокканец, который проживает в Италии

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на территории еще одной страны – североафриканского королевства под названием Марокко.

Об этом заявило министерство здравоохранения этой страны.

Первый случай заражения новой пневмонией подтвердил расположенный в Марокко филиал Институт Пастера. Зараженный — марокканец, который проживает в Италии, которая является одним из очагов заражения в Европе.

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Ранее премьер-министр королевства Саад ад-Дин аль-Османи заявил, что "в случае если в Марокко будет выявлен случай заражения новым коронавирусом, все крупные мероприятия, будут отменены". Под угрозой отмены оказались даже крупные конференции.

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Ранее сообщалось, что коронавирус расползается по миру: еще три страны заявили о первых случаях заражения. Вирус в Саудовскую Аравию,Тунис, Латвию завезли местные жители из Италии и Ирана.

Тем временем жертвами коронавируса в Италии стали более полусотни человек. Больше всего больных оказалось в северном регионе страны – Ломбардии.

Пока вирус подбирается к Украине, в Минздраве рассказали, как страна подготовилась на случай появления коронавируса. В каждой области определены как минимум два учреждения, которые первыми будут принимать инфицированных коронавирусом. На сегодня в Украине есть 12 тысяч инфекционных коек и 2,5 тысячи боксов в инфекционных отделениях.

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Марокко пневмония болезни коронавирус

Источник: ТАСС

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