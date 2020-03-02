Коронавирус расползается по миру: еще три страны заявили о первых случаях заражения

Вирус в Саудовскую Аравию,Тунис, Латвию завезли местные жители из Италии и Ирана

Пока ВОЗ дает оптимистические прогнозы о том, что эпидемия коронавируса в Китае замедлилась, первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в понедельник в Саудовской Аравии и Тунисе, сообщили арабские СМИ со ссылкой на министерства здравоохранения этих стран.

В Саудовской Аравии первым инфицированным является подданный королевства, который недавно вернулся из Ирана.

В Тунисе заразился местный житель, возвратившийся неделю назад из Италии.

Кроме того, первый случай заболевания коронавирусом Covid-19 подтвержден в Латвии, сообщили в понедельник агентству BNS в Министерстве здравоохранения республики.

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По информации Латвийского телевидения, вирус обнаружен у женщины. Бригада Службы неотложной медицинской помощи организовала ее перевозку в Латвийский центр инфектологии. Состояние здоровья женщины не тяжелое.

Ее обследовали амбулаторно, анализ взяли медики Службы неотложной медицинской помощи у нее дома. Она доставлена в Латвийский центр инфектологии и изолирована. Вместе с ней в больницу доставлен и ее ребенок, хотя он коронавирусом не болен.

По словам директора департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболевания Юрия Перевощикова, первая зараженная новым коронавирусом жительница Латвии в субботу, 29 февраля, прилетела из Мюнхена, а перед этим побывала в затронутом вирусом регионе Италии.

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Тем временем, в самой Италии количество жертв опасного вируса продолжает стремительно расти. Так, по состоянию на вечер понедельника, 2 марта, число летальных случаев откитайского коронавируса COVID-19 увеличилось с 34 до 52 человек. Количество зараженных выросло до 1835 человек, 149 вылечились. Около 166 человек остаются в реанимации.

В свою очередь, в ВОЗ ужаснулись неготовности мира к быстрому распространению коронавируса.

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