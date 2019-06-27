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Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями за отказ соблюдать ядерную сделку

27 июня, 20:26

Представитель Госдепа США отметил, что Иран должен прислушаться к международным призывам

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images.

Иран должен прислушаться к мировому сообществу, которое призывает его вернуться к своим обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в противном случае Тегеран столкнется с новыми санкциями. Об этом заявил представитель Госдепа США в ответ на просьбу прокомментировать заявление иранских властей о намерении ускорить после 27 июня темпы обогащения урана.

"Иран должен прислушаться к международным призывам и вернуться к своим ядерным обязательствам, иначе столкнется с последствиями еще более глубоких и обширных санкций", — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, война между США и Ираном может быть только если такой выбор сделает Тегеран, сообщил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Америка сделала все, чтобы снизить напряженность в отношениях с Ираном. Если будет конфликт, если будет война, он будет, потому что иранская сторона сделала такой выбор", – сказал Помпео в интервью изданию "Индия тудей".

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились на прошлой неделе. Тогда Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:


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Тег Иран, США, санкции

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Источник:

ТАСС

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