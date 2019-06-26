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В Папуа – Новой Гвинее началось извержение вулкана

26 июня, 12:48

Вулкан Улавун проснулся и "выплюнул" огромный столб пыли

Спустя пару дней после мощного землетрясения в Индонезии, в южно-азиатском регионе произошел новый катаклизм – проснулся вулкан Улавун.

Ссылаясь на вулканологическую службу Папуа – Новой Гвинеи, Radio New Zealand сообщает, что 26 июня расположенный на острове Новая Британия вулкан выбросил в атмосферу столб пепла высотой порядка 13 км.

Вулканологи утверждают, что перед этим они несколько недель наблюдали повышенную активность Улавуна.

Местные власти начали эвакуацию жителей окрестных поселений, а десятки жителей уже покинули свои дома самостоятельно. В целом, это может коснуться сотен человек.

Напомним, в конце прошлого месяца на итальянской Сицилии проснулся крупнейший вулкан Европы – Этна. Вулканологи подтвердили извержение лавы на несколько сотен метров.


А меньше двух недель назад вулкан Попокатепетль близ столицы Мексики произвел 5-километровый выброс пепла и пара. Ситуация не представляет опасности для населения, средний уровень угрозы, действующий в настоящее время в районе вулкана, изменен не был.

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Тег вулкан, извержение, пепел, папуа-новая гвинея

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