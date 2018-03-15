ВВС Турции нанесли удар по курдам на севере Ирака

Военное командование утверждает, что уничтожило "восемь целей"

ВВС Турции атаковали позиции бойцов Рабочей партии Курдистана на севере Ирака серией авиаударов.

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Военное командование отметило, что авиации удалось уничтожить "восемь целей". Удары, совершенные турецкими ВВС накануне, пришлись по районам Хакурк и Зап.

Напомним, недавно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара активизирует борьбу с террористами в Ираке.

Также с 20 января вооруженные силы Турции проводят в сирийском Африне операцию "Оливковая ветвь", направленную на вытеснение курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) из региона.

Как известно, город Африн является главным центром анклава, контролируемого YPG, на границе с Турцией. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, там проживает около 350 тысяч человек.

Анкара называет YPG "террористами", считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Эрдоган не исключает возможности проведения новых антитеррористических операций в Сирии.