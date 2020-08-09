Выборы в Беларуси: избирателей предупреждают о заранее испорченных бюллетенях

Навыборах президента Беларуси призывают внимательно изучать бланки для голосования перед тем, как поставить в нем отметку. Как предупреждают пользователи в соцсетях, бюллетени могут быть заранее испорчены.

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"Нам поступает много информации об испорченных заранее бюллетенях. При получении бюллетеня ВНИМАТЕЛЬНО осмотрите его на наличие заранее проставленных отметок. В случае если на вашем бюллетене стоит посторонняя отметка, требуйте признания его недействительным и уничтожения этого бюллетеня при вас!" – пишут в telegram-канале Выборы.Беларусь.

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Другой telegram-канал утверждает, что испорченные бланки выдают тем, кто пришел голосовать за оппозиционных кандидатов. Как символ приверженности к оппозиции они надевают белые браслеты.

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"По информации от наших подписчиков, для людей с белыми браслетами в бюллетени для голосования в квадрате за другого кандидата может стоять точка, нарисованная ручкой. Если вы возьмете такой бюллетень и проголосуете, его признают недействительным. Нельзя ставить две отметки за двух кандидатов. Если вам такое дали, требуйте от комиссии составления акта недействительности бюллетеня, сообщайте о нарушении милиции и просите новый чистый бюллетень", – предупреждает NEXTA.

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Напомним, 9 августа в Беларуси выбирают президента. К участию в голосовании ЦИК допустила пятерых кандидатов – переводчика Светлану Тихановскую, эко-активистку Анну Канопацкую, председателя Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Череченя, сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриева и действующего президента Александра Лукашенко. Читайте больше о выборах:все подробности исторического голосования.

Видео: t.me/nexta_tv

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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