Выборы в Молдове: как Россия проиграла, но и Евросоюз не выиграл

Пророссийские социалисты получили лишь 35 мандатов, поэтому протащить нужные Кремлю решения по Приднестровью они точно не смогут

Выборы в Молдове. Фото: AFP

Выборы в Молдове: как Россия проиграла, но и Евросоюз не выиграл Светлана Долинская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/5a4/fda/5c75a4fda2401.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/5a4/fda/5c75a4fda2401.jpg 2019-02-27T07:39:00+02:00 Другие страны Пророссийские социалисты получили лишь 35 мандатов, поэтому протащить нужные Кремлю решения по Приднестровью они точно не смогут

После очередных парламентских выборов 24 февраля Молдову ждет долгий период нестабильности. По крайней мере, так прогнозируют эксперты и политологи, которые не исключают, что все может закончиться даже досрочными выборами. Но полного разворота Кишинева в сторону России, похоже, удалось избежать. Партия социалистов, которую ранее возглавлял пророссийский президент Игорь Додон, набрала чуть более 31% голосов. Хоть это и первое место по стране, и теперь у социалистов будет на десять депутатов больше, чем в парламенте предыдущего созыва, но для единоличного формирования коалиции и правительства точно не хватит. Поэтому пророссийского парламента в придачу к пророссийскому президенту, по крайней мере в ближайшее время, в Молдове точно не будет. Как и реализации идей Додона по реинтеграции Приднестровья, которые, по словам экспертов, писались явно в Москве.

Варианты коалиции и риск перевыборов

Пророссийский Игорь Додон победил на президентских выборах в середине декабря 2016 года на волне негатива жителей Молдовы к политикам из проевропейского лагеря. В статье "Выборы в Молдове: как живет Кишинев и откуда там разочарование в Европе", которую мы выпустили как раз в день президентских выборов, сайт "Сегодня" писал, что рейтинги правящей проевропейской коалиции сильно пошатнул коррупционный скандал, связанный с хищением и выводом за пределы страны более миллиарда долларов из трех банков – Unibank, Banca sociala и Вanca de economii.

Экс-премьеру Владу Филату и другим чиновникам дали тюремные сроки, но украденный миллиард так и не нашли. А вот "идейному вдохновителю" аферы, по версии молдавской Фемиды, Илану Шору – мэру города Оргеев, мужу российской певицы Жасмин и председателю совета директоров и акционера трех банков, из которых выводили миллиард, – повезло больше. Даже 7,5 лет лишения свободы, к которым его приговорил суд, не помешал Шору избраться на прошедших выборах в парламент, и даже протащить свою партию "Шор" с результатом в 8,5% голосов.

Правда, по словам экспертов, жители Молдовы голосуют, скорее, в знак протеста против проевропейской коалиции, за которой тянется коррупционный шлейф, нежели потому, что поддерживают пророссийские идеи тех же социалистов или Илана Шора. Второй в прошедшей электоральной гонке финишировала Демократическая партия олигарха Влада Плахотнюка (его называют самым богатым человеком в Молдове, который контролирует подавляющую часть медиа) – они получают 30 мандатов. На третьем месте проевропейский блок ACUM, у которого 26 депутатов.

"Ситуация вполне ожидаемая. Напомню, что это впервые выборы в Молдове, которые проходили по смешанной избирательной системе (за год до выборов партии Плахотнюка и Додона в парламенте изменили пропорциональную систему на смешанную с мажоритаркой, как в Украине – Авт.). Мы видим, что ни одна партия не получила большинства для формирования правительства. Скорее всего, Демпартия попытается сформировать коалицию и правительство меньшинства, заручившись негласной поддержкой социалистов и депутатов партии "Шор". Почему негласной? Потому что публично это не выгодно ни Демпартии, ни социалистам. Идти на открытую коалицию с социалистами не совсем удачный шаг для имиджа Демпартии, поскольку она утверждает, что является проевропейской. Чисто математически коалиция возможна с оппозиционной партией Майи Санду и Андрея Нэстасе (ACUM – Авт.). Но политически это нереально, так как они с самого начала заявили, что не пойдут в коалицию с теми, кто, по их мнению, против этой страны", – сказал сайту "Сегодня" старший аналитик Центра "Нова Європа" Леонид Литра.

Поэтому, по словам эксперта, Демпартия попытается создать коалицию самостоятельно за счет поддержки социалистов и депутатов из партии "Шор" (на которую имеет влияние Плахотнюк – Авт.). Правда, по словам члена правления Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука, если парламентские игроки не договорятся, существует риск досрочных парламентских выборов. К тому же, в этом заинтересованы и социалисты, так как собираются оспаривать результаты выборов как минимум в шести мажоритарных округах.

Россия выиграла или проиграла?

По мнению экспертов, то, что пропрезидентская и пророссийская Партия социалистов не набрала необходимого количества голосов, чтобы единолично сформировать парламент и коалицию, безусловный плюс.

"Это значит, что президенту Додону не хватит голосов социалистов, чтобы воплотить свои инициативы по реинтеграции Приднестровья, которые, похоже, писались в Москве по образцу печальноизвестного Меморандума Козака. Другие политические силы перед выборами декларировали, что на реинтеграцию Приднестровья ценой суверенитета Молдовы не пойдут. Но есть один весомый риск: в случае нестабильности и объявления досрочных выборов президент Додон останется, по сути, единственным легитимным институтом власти, что, конечно, будет соблазнять его воспользоваться безвластием и подыграть Москве. Но, в таком случае, возрастает риск беспорядков. Поэтому этот сценарий не очень вероятен, хотя и пренебрегать им не стоит", – сказал сайту "Сегодня" Сергей Герасимчук.

В сентябре Игорь Додон заявлял, что после парламентских выборов вопрос реинтеграции Приднестровья будет решаться на референдуме. Но из деталей своего плана по реинтеграции Додон раскрыл лишь один: "После политического решения приднестровского конфликта войска с территории левого берега Днестра должны покинуть зону вместе с вооружением, которое там хранится". Президент Молдовы, видимо, намекал на два батальона воинской части №13962 (бывшей 14-й советской армии) численностью около 1,5 тыс солдат, которые, по версии России, просто охраняют склад боеприпасов в селе Кобасна.

Но на предложение Игоря Додона по референдуму в Тирасполе ответили, что "взяли курс на независимость и дальнейшее свободное присоединение к Российской Федерации". На деле же Москва давно пытается "вернуть" Приднестровье назад в Молдову на условиях особого статуса и, по сути, федерализации Молдовы. В поддержку этого плана неоднократно высказывался и Игорь Додон, но не мог провести ни одно решение через парламент, поскольку все его инициативы блокировала правящая коалиция. На прошедших в Молдове парламентских выборах социалисты надеялись получить большинство, чтобы, среди прочего, принять в парламенте и московский план урегулирования приднестровского вопроса – так называемый Меморандум Дмитрия Козака, который сейчас занимает пост замглавы правительства РФ.

В статье "Дорожная карта Донбасса: на каких условиях возможен мир, и где красные линии для Украины и России" сайт "Сегодня" уже писал, что сразу после незаконной аннексии Козаку поручили курировать украинский Крым, а в конце 2016-го, когда Владислав Сурков начал терять былое влияние в ОРДЛО, российские СМИ называли Козака теневым руководителем "ДНР"/"ЛНР". Вот уже 15 лет он занимается урегулированием конфликта в Приднестровье. В 2003 году по плану Козака Молдова должна была стать федерацией, а ПМР и Гагаузия – получить особый статус и право блокировать решения Кишинева, вплоть до внешнеполитических.

Но на прошедших 24 февраля выборах в Молдове пророссийские социалисты получили лишь 35 мандатов, поэтому протащить нужные Кремлю решения по Приднестровью они точно не смогут. По словам экспертов, сейчас Кишинев погружается в длительный период нестабильности с оспариванием результатов выборов (СМИ уже сообщили о фактах "организованного" подвоза жителей Приднестровья на избирательные участки на подконтрольной территории) и долгой коалициадой, которая может закончиться досрочными выборами.

Отметим, в Украине, тем временем, президентские выборы все ближе. Недавно мы рассказывали о том, как проверить, есть ли вы в избирательных списках.

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АВТОР: Светлана Долинская Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.