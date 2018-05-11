Выход США из ядерной сделки: Иран ищет поддержки в ЕС

Сегодня, 12:44

Глава МИД Ирана встретится с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, а также с руководством МИД европейских стран – участниц сделки

Иран проведет переговоры с ЕС. Фото: Fotolia
Иран проведет переговоры с ЕС. Фото: Fotolia

Глава МИД Ирана Джавад Зариф на встрече в Брюсселе запросит у европейских партнеров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе практических гарантий соблюдения сделки после заявления президента США Дональда Трампа о выходе из нее, сообщили в пятницу иранские СМИ.

Со ссылкой на иранские дипломатические источники они отмечают, что Зариф посетит Брюссель 15 мая после визитов в КНР и Россию.

Глава МИД Ирана встретится с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, а также с руководством МИД европейских стран – участниц сделки: Германии, Великобритании и Франции.

Накануне президент Ирана Хасан Рухани призвал Евросоюз, в первую очередь Францию, Великобританию и Германию, занять твердую позицию и гарантировать иранские интересы в рамках СВПД.

Рухани подчеркнул, что ЕС и, в частности, "Евротройка" должны гарантировать интересы Ирана в таких областях, как продажа нефти, газа, нефтепродуктов и банковские отношения.

"Они (интересы – Ред.) должны быть четко определены и гарантированы. Все это может способствовать сохранению ядерного соглашения, и в течение нескольких недель их следует изучить и доработать на встрече министров иностранных дел и экспертных групп иранцев и европейцев", – приводят иранские СМИ слова президента.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана. Глава Белого дома также пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия.

Позже стало известно, что США расширили санкции против Ирана.

В ответ, официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что страны Евросоюза намерены защищать интересы своих компаний, работающих в Иране, и готовы оспорить в ВТО односторонние санкции США, если таковые будут задевать европейские интересы.
Иран, евросоюз, ядерная сделка
Источник:

Интерфакс-Украина

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