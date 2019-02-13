Вывод войск из Афганистана: Столтенберг сделал заявление

По словам генсека, НАТО не намерена оставаться в этой стране вечно

Фото: AFP

Вывод войск из Афганистана: Столтенберг сделал заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2c7/bab/5c62c7bab1282.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2c7/bab/5c62c7bab1282.jpg 2019-02-13T13:38:00+02:00 Другие страны По словам генсека, НАТО не намерена оставаться в этой стране вечно

НАТО не рассматривает сейчас возможность вывода своих сил из Афганистана. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг по прибытии в среду на встречу министров обороны НАТО.

"Никакое решение пока не принято относительно вывода сил", - заявил Столтенберг, добавив, что НАТО "не намерена оставаться в этой стране вечно".

Ранее сообщалось, что к концу апреля половина американского военного контингента покинет Афганистан. Такое обещание США дали группировке "Талибан" на январских переговорах в Дохе, заявил представитель талибов Абдул Салам Ханафи на мирных переговорах.

Напомним, согласно мирному договору между США и "Талибаном", боевики гарантируют не укрывать террористические группировки на афганской территории, что может привести к полному выводу американских войск из страны в обмен на перемирие и переговоры между талибами и Кабулом.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп заявил, что военнослужащие США вернутся из Афганистана на родину, если в этой стране будут достигнуты договоренности о мире.

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