Вывод войск из Афганистана: Столтенберг сделал заявление
По словам генсека, НАТО не намерена оставаться в этой стране вечно
НАТО не рассматривает сейчас возможность вывода своих сил из Афганистана. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг по прибытии в среду на встречу министров обороны НАТО.
"Никакое решение пока не принято относительно вывода сил", - заявил Столтенберг, добавив, что НАТО "не намерена оставаться в этой стране вечно".
Ранее сообщалось, что к концу апреля половина американского военного контингента покинет Афганистан. Такое обещание США дали группировке "Талибан" на январских переговорах в Дохе, заявил представитель талибов Абдул Салам Ханафи на мирных переговорах.
Напомним, согласно мирному договору между США и "Талибаном", боевики гарантируют не укрывать террористические группировки на афганской территории, что может привести к полному выводу американских войск из страны в обмен на перемирие и переговоры между талибами и Кабулом.
В свою очередь, американский президент Дональд Трамп заявил, что военнослужащие США вернутся из Афганистана на родину, если в этой стране будут достигнуты договоренности о мире.
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