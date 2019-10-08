Выжил чудом: после урагана на Багамах под завалами нашли живого песика (видео)

Несчастная собака прожила месяц под завалами разрушенных домов на Багамских островах, где в начале сентября пронесся разрушительный ураган "Дориан". Тогда от стихии погибли несколько десятков человек.

На днях под разрушенным зданием на Багамах нашли живого пса. Все это время животное не ело – только пило дождевую воду. Когда собаку нашли волонтеры, она лежала под осколками оконных стекол, кондиционера и строительных материалов.

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Спасенный пес за месяц невероятно похудел и не мог подняться на ноги, но поприветствовал своих спасителей вилянием хвоста.

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Выжившей собаке дали кличку Чудо. Сейчас животное находится в клинике, где его выхаживают ветеринары. Если хозяева Чуда не найдутся, четырехлапому подыщут новый дом.

Ранее новости "Сегодня" публиковали видео из Индии, где собака отчаянно пыталась спасти своих новорожденных щенят, застрявших под руинами рухнувшего дома. Этот ролик настолько умилил пользователей сети, что набрал более двух миллионов просмотров. События, снятые в коротком видео, произошли на развалинах подмытого дождем дома.

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