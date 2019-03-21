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Взрыв на химзаводе в Китае: после случившегося сейсмологи зарегистрировали землетрясение

Сегодня, 21:47

Взрыв произошел на заводе, производящем пестициды, после того, как там вспыхнул пожар

Взрыв на химзаводе в Китае: после случившегося сейсмологи зарегистрировали землетрясение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3e7/aaa/5c93e7aaaa9a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3e7/aaa/5c93e7aaaa9a6.jpg Другие страны Взрыв произошел на заводе, производящем пестициды, после того, как там вспыхнул пожар

Стали известны подробности мощного взрыва на химзаводе в Китае, в результате которого погибли шесть человек, еще 30 получили серьезные ранения. Предприятие находится в индустриальной зоне города Янченг, что на востоке Китая, сообщает Xinhua.

По словам представителей местных властей, взрыв произошел на заводе, производящем пестициды, после того, как там вспыхнул пожар. 

Как сообщили в китайском МЧС, по состоянию на 17 часов по местному времени, 31 человека успели спасти. Отмечается, что на месте происшествия продолжается спасательная операция, в которой задействовано 86 пожарных автомобилей.

После случившегося сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,2. В жилых домах, расположенных на расстоянии нескольких километров от места взрыва, выбило стекла, пишет Медуза.


Подобный инцидент произошел в Китае в июле прошлого года. Тогда в результате взрыва в цеху по производству пищевых и фармацевтических концентратов погибли 19 человек, еще 12 получили ранения.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате обрушения нескольких жилых зданий в городе Линьфэнь провинции Шаньси на севере Китая увеличилось до 20. 

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Тег Китай, пожар, взрыв, землетрясение

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