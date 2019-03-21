Взрыв на химзаводе в Китае: после случившегося сейсмологи зарегистрировали землетрясение
Взрыв произошел на заводе, производящем пестициды, после того, как там вспыхнул пожар
Стали известны подробности мощного взрыва на химзаводе в Китае, в результате которого погибли шесть человек, еще 30 получили серьезные ранения. Предприятие находится в индустриальной зоне города Янченг, что на востоке Китая, сообщает Xinhua.
По словам представителей местных властей, взрыв произошел на заводе, производящем пестициды, после того, как там вспыхнул пожар.
Как сообщили в китайском МЧС, по состоянию на 17 часов по местному времени, 31 человека успели спасти. Отмечается, что на месте происшествия продолжается спасательная операция, в которой задействовано 86 пожарных автомобилей.
После случившегося сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,2. В жилых домах, расположенных на расстоянии нескольких километров от места взрыва, выбило стекла, пишет Медуза.
Подобный инцидент произошел в Китае в июле прошлого года. Тогда в результате взрыва в цеху по производству пищевых и фармацевтических концентратов погибли 19 человек, еще 12 получили ранения.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате обрушения нескольких жилых зданий в городе Линьфэнь провинции Шаньси на севере Китая увеличилось до 20.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Взрыв на химзаводе в Китае: после случившегося сейсмологи зарегистрировали землетрясение". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Контролер" помог семьям, пострадавшим от взрыва газа
Ведущий проекта Ярослав Куц для решения проблемы встречался с мэром Фастова и представителями правительства
В Китае произошел взрыв на химзаводе: есть погибшие и раненые
Подтверждена гибель шести человек, еще 30 получили тяжелые ранения