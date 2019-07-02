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Взрыв прогремел на газопроводе в Мексике, трое ранены

2 июля, 04:47

Причиной аварии считаются нелегальные врезки (подключения) в трубопровод

Фото: Reuters

В минувший понедельник в центральной части мексиканского стратегического нефтепровода в штате Гуанахуато произошел взрыв, есть пострадавшие.

Об этом в Twitter сообщает правительство муниципалитета Селая, где произошел инцидент.

"На данный момент по результатам взрыва, произошедшего на нефтепроводе в муниципалитете Селая в понедельник, известно лишь о трех пострадавших, которые получили ожоги первой и второй степени. Эвакуация соседних сел не требуется", – говорится в сообщении.

Причиной аварии считаются нелегальные врезки (подключения) в трубопровод. Однако представители государственной мексиканской нефтегазовой компании Pemex, которая владеет этим инфраструктурным проектом, пока никак не прокомментировали данный инцидент.

Следует отметить, что только в прошлом году в Мексике было выявлено более 12,5 тысячи незаконных врезок в трубопроводы Pemex.

Напомним, ранее в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации произошел разрыв на газопроводе "Ямбург – Тула-2", который принадлежит ООО "Газпром трансгаз Югорск".

Как сообщили в ситуационно-аналитическом центре министерства энергетики, авария случилась на 603 км газопровода в Белоярском районе вечером 12 марта.

Несмотря на отключение 29-километрового участка газопровода, в ведомстве утверждают, что "последствий для потребителей не было", поскольку после ЧП газ пустили по резервной ветке.

В результате инцидента никто не пострадал, а очевидцы сняли впечатляющее видео воспламенения, которое последовало за прорывом:


А в Закарпатской области возле села Червоное Ужгородского района произошла разгерметизация газопровода, в результате чего без газа оказались 16 населенных пунктов в этом и Береговском районах. 

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Тег Мексика, взрыв, газопровод, нефтепровод

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