Взрыв прогремел на газопроводе в Мексике, трое ранены
Причиной аварии считаются нелегальные врезки (подключения) в трубопровод
В минувший понедельник в центральной части мексиканского стратегического нефтепровода в штате Гуанахуато произошел взрыв, есть пострадавшие.
Об этом в Twitter сообщает правительство муниципалитета Селая, где произошел инцидент.
"На данный момент по результатам взрыва, произошедшего на нефтепроводе в муниципалитете Селая в понедельник, известно лишь о трех пострадавших, которые получили ожоги первой и второй степени. Эвакуация соседних сел не требуется", – говорится в сообщении.
Следует отметить, что только в прошлом году в Мексике было выявлено более 12,5 тысячи незаконных врезок в трубопроводы Pemex.
Напомним, ранее в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации произошел разрыв на газопроводе "Ямбург – Тула-2", который принадлежит ООО "Газпром трансгаз Югорск".
Как сообщили в ситуационно-аналитическом центре министерства энергетики, авария случилась на 603 км газопровода в Белоярском районе вечером 12 марта.
Несмотря на отключение 29-километрового участка газопровода, в ведомстве утверждают, что "последствий для потребителей не было", поскольку после ЧП газ пустили по резервной ветке.
В результате инцидента никто не пострадал, а очевидцы сняли впечатляющее видео воспламенения, которое последовало за прорывом:
А в Закарпатской области возле села Червоное Ужгородского района произошла разгерметизация газопровода, в результате чего без газа оказались 16 населенных пунктов в этом и Береговском районах.
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