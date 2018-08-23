Взрыв прогремел в офисе правящей партии в Индии

По меньшей мере один человек погиб, еще пятеро пострадали в четверг в результате взрыва в штате Западная Бенгалия на востоке Индии. Об этом сообщила местная полиция, передает агенство Синьхуа.

Инцидент произошел в офисе правящей в данном штате партии "Тринамул Конгресс", расположенном в Макрампуре округа Западный Миднампур штата Западная Бенгалия.

"Результаты предварительного расследования показывают, что в офисе партии взорвалась самодельная бомба. В результате один человек погиб на месте, пострадавшие были доставлены в местную больницу и, как говорят, находятся в критическом состоянии", – заявили в полиции, добавив, что идет расследование инцидента.

"Тринамул Конгресс" во главе с главным министром штата Западная Бенгалия Маматой Банерджи является правящей партией региона. Она пока не прокомментировала данный инцидент.

Напомним, в одном из университетов Рио-де-Жанейро прогремел взрыв. Среди пострадавших – двое студентов и преподаватель, они госпитализированы.

Напомним, около 70 человек пострадали и двое погибли в результате взрыва в городе Болонья. Как известно, причиной произошедшего стал взрыв бензовоза. 6 августа в окрестностях аэропорта имени Гульельмо Маркони в Болонье прогремел мощный взрыв. Как предполагается, взорвался грузовик с нефтепродуктами.

Ранее сообщалось,что в результате происшествия пострадали не менее 55 человек, один человек погиб. К взрыву привело столкновение грузовика с другой машиной. По предварительной информации, взорвались и загорелись химикаты, которые перевозил грузовик. Огонь перекинулся на автосалон, расположенный у дороги рядом с местом происшествия. В результате загорелись автомобили на стояке. Некоторые из них также взорвались после воспламенения горючего в баках.