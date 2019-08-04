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На базе ВВС в Сирии прогремел взрыв: есть погибшие

Сегодня, 01:46

Взрыв прогремел из-за технической ошибки, совершенной при перемещении боеприпасов с истекшим сроком хранения

/ Фото: Reuters

На базе ВВС в Сирии прогремел взрыв: есть погибшие https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Другие страны Взрыв прогремел из-за технической ошибки, совершенной при перемещении боеприпасов с истекшим сроком хранения

Взрыв прогремел в субботу на базе сирийских ВВС в Шайрате (провинция Хомс) во время транспортировки боеприпасов. Как передал телеканал "Аль-Алям", число погибших превысило на данный момент 20 человек, среди них есть офицеры. По его данным, многие из тех, кто получили ранения, находятся в тяжелом состоянии, поэтому количество жертв может возрасти.

Как сообщило ранее сирийское агентство САНА, взрыв прогремел из-за "технической ошибки", совершенной при перемещении боеприпасов с истекшим сроком хранения. По его данным, число жертв уточняется.

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В то же время телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на данные правозащитников сообщил о более 30 погибших военнослужащих. Телеканал не исключает, что в Шайрате была предпринята диверсия.

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Авиабаза в провинции в Хомс является одной из крупнейших в Сирии. По этому военному аэродрому 7 апреля 2017 года нанесли ракетный удар ВМС США после того, как Вашингтон возложил ответственность за предполагаемую химатаку в городе Хан-Шейхун на сирийские правительственные войска.

Напомним, что ранее в июле в сирийском Африне взорвался припаркованный в центре города автомобиль. В результате теракта погибли 11 человек, еще 35 были ранены.

Мы также писали, что сложившая политическая ситуация вокруг конфликта в Сирии говорит о том, что в скором времени Башар Асад будет устранен от власти. И смену ему готовит Россия, которая фактически получила контроль над страной.

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Сирия взрыв погибли боеприпасы

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