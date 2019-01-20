Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Мировые новости   Другие страны

Взрыв трубопровода в Мексике: число жертв возросло до 79

Сегодня, 17:56

В больницах на данный момент находятся 66 пострадавших

Пожар на месте взрыва трубопровода в Мексике унес жизни десятков людей
Пожар на месте взрыва трубопровода в Мексике унес жизни десятков людей. Фото: AFP
Взрыв трубопровода в Мексике: число жертв возросло до 79 //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2e1/2f7/5c42e12f784fc.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2e1/2f7/5c42e12f784fc.jpg Другие страны В больницах на данный момент находятся 66 пострадавших

В мексиканском штате Идальго число погибших в результате взрыва и пожара на трубопроводе возросло до 79. Об этом в воскресенье, 20 января, пишет El Universal со ссылкой на министра здравоохранения Мексики Хорхе Алькосера. Ранее мы сообщали о 76 жертвах трагедии.

По информации издания, всего за медицинской помощью обратился 81 человек, в больницах на данный момент находятся 66 пострадавших.

Напомним, в пятницу вечером (утро субботы, 19 января, в Киеве) на трубопроводе в штате Идальго произошли мощный взрыв и масштабный пожар, жертвами которых стали десятки людей.

На момент взрыва на месте нелегальной врезки в трубопровод находилось множество людей, которые занимались сбором топлива. В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.  Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Венесуэле прогремел взрыв на нефтяной платформе, несколько человек сгорели заживо. Кроме того, сообщалось о взрыве на нефтебуровой платформе в США. Пятеро пострадавших были доставлены в медицинский центр при университете Луизианы, а еще двоих направили в клинику округа Джефферсон.

Мексика, взрыв, жертвы, погибшие, трубопровод

Вы сейчас просматриваете новость " Взрыв трубопровода в Мексике: число жертв возросло до 79". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Масштабный взрыв в Мексике: число жертв возросло до 76

Сегодня, 09:44

В сети появилось видео с места взрыва на трубопроводе

Взрыв на трубопроводе в Мексике: число жертв возросло до 71

Сегодня, 07:36

После трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям

Масштабный взрыв в Мексике: число погибших превысило 65

Вчера, 16:29

В Мексике от взрыва на трубопроводе погибли 66 человек, еще 70 получили ранения

Масштабный взрыв в Мексике: появилось видео с места гибели десятков людей

Вчера, 10:46

В сети опубликовано видео с места взрыва на трубопроводе в Мексике

В Мексике на трубопроводе произошел взрыв: десятки жертв и до сотни раненых

Вчера, 07:57

Происшествие взял под свой контроль президент Обрадор

В Сумах во время богослужения в соборе прогремел взрыв

18 января, 22:49

Полиция открыла дело по статье "Хулиганство"

На окраине Дамаска прогремел взрыв: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 10:42

Сразу после взрыва неизвестные открыли стрельбу

Стало известно, кто стоит за взрывом жилого дома в Магнитогорске

18 января, 09:29

Российские правоохранители отвергали возможность теракта, но неожиданно появилось заявление террористов

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы