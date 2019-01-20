Взрыв трубопровода в Мексике: число жертв возросло до 79
В больницах на данный момент находятся 66 пострадавших
В мексиканском штате Идальго число погибших в результате взрыва и пожара на трубопроводе возросло до 79. Об этом в воскресенье, 20 января, пишет El Universal со ссылкой на министра здравоохранения Мексики Хорхе Алькосера. Ранее мы сообщали о 76 жертвах трагедии.
По информации издания, всего за медицинской помощью обратился 81 человек, в больницах на данный момент находятся 66 пострадавших.
Напомним, в пятницу вечером (утро субботы, 19 января, в Киеве) на трубопроводе в штате Идальго произошли мощный взрыв и масштабный пожар, жертвами которых стали десятки людей.
На момент взрыва на месте нелегальной врезки в трубопровод находилось множество людей, которые занимались сбором топлива. В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.
Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Венесуэле прогремел взрыв на нефтяной платформе, несколько человек сгорели заживо. Кроме того, сообщалось о взрыве на нефтебуровой платформе в США. Пятеро пострадавших были доставлены в медицинский центр при университете Луизианы, а еще двоих направили в клинику округа Джефферсон.
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