Взрыв трубопровода в Мексике: число жертв возросло до 79

В больницах на данный момент находятся 66 пострадавших

Пожар на месте взрыва трубопровода в Мексике унес жизни десятков людей. Фото: AFP

Взрыв трубопровода в Мексике: число жертв возросло до 79 //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2e1/2f7/5c42e12f784fc.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2e1/2f7/5c42e12f784fc.jpg 2019-01-20T17:56:00+02:00 Другие страны В больницах на данный момент находятся 66 пострадавших

В мексиканском штате Идальго число погибших в результате взрыва и пожара на трубопроводе возросло до 79. Об этом в воскресенье, 20 января, пишет El Universal со ссылкой на министра здравоохранения Мексики Хорхе Алькосера. Ранее мы сообщали о 76 жертвах трагедии.

По информации издания, всего за медицинской помощью обратился 81 человек, в больницах на данный момент находятся 66 пострадавших.

Напомним, в пятницу вечером (утро субботы, 19 января, в Киеве) на трубопроводе в штате Идальго произошли мощный взрыв и масштабный пожар, жертвами которых стали десятки людей.

На момент взрыва на месте нелегальной врезки в трубопровод находилось множество людей, которые занимались сбором топлива. В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Венесуэле прогремел взрыв на нефтяной платформе, несколько человек сгорели заживо. Кроме того, сообщалось о взрыве на нефтебуровой платформе в США. Пятеро пострадавших были доставлены в медицинский центр при университете Луизианы, а еще двоих направили в клинику округа Джефферсон.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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