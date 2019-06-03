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Взрыв заминированной машины в Сирии: не менее 13 погибших, десятки пострадавших

3 июня, 02:04

Взрыв произошел в небольшом городе Аазаз, расположенном в районе, прилегающем к границе с Турцией

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi.

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-западе Сирии составило не менее 13 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее поступала информация о семи погибших.

Взрыв произошел в небольшом городе Аазаз, расположенном в районе, прилегающем к границе с Турцией. Более 20 человек получили ранения.

Ни одна из экстремистских группировок, действующих в этом регионе, пока не взяла на себя ответственность за взрыв в Аазазе.

Ранее четырнадцать человек погибли в результате бомбардировки в сирийской провинции Идлиб. Проправительственные силы Башара Асада ударили по городу Хбейт, селам Сарджа и Бару.


Как мы писали ранее, в Сирии во время удара авиации Башара Асада на населенные пункты в провинции Идлиб погибли 17 мирных жителей, еще 35 человек получили ранения.

Кроме того, армия Асада и группировки, которых поддерживает Иран, подвергли атакам ряд других районов провинции Идлиб.

Между тем, США заявили, что, по имеющимся признакам, режим Башара Асада в Сирии, возможно, снова применяет химическое оружие, и призвали сирийские власти отказаться от этого. Госдепартамент США заявил, что, по его мнению, за предполагаемой атакой с использованием хлора, которая произошла на северо-западе Сирии, стоят сирийские войска.

Администрация Дональда Трампа дважды наносила бомбовые удары по Сирии в связи с предполагаемым использованием химического оружия режимом Асада – в апреле 2017 и апреле 2018 года.

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Тег авто, Сирия, теракт, взрыв, погибшие

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Источник:

ТАСС

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