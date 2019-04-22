Взрывы на Шри-Ланке: полиция задержала 24 подозреваемых в причастности к терактам

Большинство взрывов было совершено террористами-смертниками

Фото: AFP

На Шри-Ланке в связи со взрывами, прогремевшими в стране в день католической Пасхи, полицейские арестовали 24 человека были. Их подозревают в причастности к терактам, сообщил представитель полиции Руван Гунасекара.

Кроме того, министр обороны Руван Виджевардена описал взрывы как террористический акт религиозных экстремистов. По его словам, большинство взрывов совершили террористы-смертники.

Ранее мы писали о том, что число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье на территории островного государства Шри-Ланка, достигло 290 человек, число раненых составляет около 500 человек.

Напомним, что объектами атаки стали три элитных отеля в столице Шри-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли 21 апреля – в день празднования католиками Пасхи.

По предварительным данным украинского МИД, граждан страны среди жертв либо потерпевших нет – либо украинским дипломатам об этом не сообщали. Также США подтвердили гибель американцев в терактах на Шри-Ланке.

Власти Шри-Ланки выяснили, кто был организатором серии взрывов, осуществленной в стране в пасхальное воскресенье. Ранее появилась информация о том, что волну терактов на Шри-Ланке могли подготовить террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath. По данным местной полиции, предупреждение о возможных атаках на церкви появилось десять дней назад. Отмечается, что как минимум два взрыва действительно были совершены террористами-смертниками.

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