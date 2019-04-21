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Взрывы на Шри-Ланке: власти ввели комендантский час и заблокировали соцсети

Сегодня, 14:10

Полиция Шри-Ланки предупреждала население о том, что известные в стране церкви могут стать объектами терактов

Фото: AFP

Правительство Шри-Ланки вводит комендантский час после того, как в стране прогремели восемь взрывов, передают в воскресенье западные СМИ.

Информации о сроках действия комендантского часа не приводится.

По словам министра обороны Шри-Ланки Рувана Виджевардене, комендантский час может действовать до тех пор, пока власти страны не удостоверятся в отсутствии опасности для местных жителей и туристов.

СМИ также сообщают, что власти Шри-Ланки заблокировали доступ к основным социальным сетям и приложениям для обмена сообщениями, чтобы избежать распространения ложной информации.

Также сообщается, что правоохранительные органы Шри-Ланки на прошлой неделе предупреждали о том, что террористы могут осуществить нападения на церкви в день Пасхи.

"За 10 дней до серии взрывов полиция Шри-Ланки предупредила население о том, что известные в стране церкви могут стать объектами терактов", - пишет издание India Today.

Газета также сообщает, что полиция располагала информацией о террористе-смертнике, который, вероятно, находился в столице страны Коломбо.

Кроме того, власти Шри-Ланки ранее получили информацию о возможных терактах от иностранных спецслужб. Речь идет о местной радикальной группировке "Таухид джамаат", которая, вероятно, несет ответственность за взрывы, отмечает издание.

Ранее в воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

В результате взрывов погибли, по меньшей мере, 189 человек, еще более 500 человек получили ранения.

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Тег Шри-Ланка, теракт, взрывы

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Источник:

Интерфакс-Украина

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