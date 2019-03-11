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Япония и Германия готовы помочь восстановить энергосистему Венесуэлы – Гуайдо

Сегодня, 09:55

Лидер оппозиции призвал венесуэльцев выходить на улицы, чтобы показать недовольство отсутствием электричества

Фото: AFP
Япония и Германия готовы помочь восстановить энергосистему Венесуэлы – Гуайдо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d6f/2c0/5c7d6f2c01cb5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d6f/2c0/5c7d6f2c01cb5.jpg Другие страны Лидер оппозиции призвал венесуэльцев выходить на улицы, чтобы показать недовольство отсутствием электричества

Оппозиция Венесуэлы ведет переговоры с Японией и Германией о помощи в восстановлении энергосистемы страны. Об этом сообщил в воскресенье лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

"Будучи исполняющим обязанности президента, а также инженером, я собрал команду техников и экспертов. Вместе мы следим за эскалацией кризиса, – отметил он. - Мы также находимся в контакте с Японией и Германией, которые хотят помочь нам в разрешении кризиса".

Гуайдо возложил ответственность за энергетический кризис на правительство, которое, по его мнению, не обеспечило поддержание системы энергоснабжения в рабочем и эффективном состоянии.

Лидер оппозиции призвал венесуэльцев выходить на улицы, чтобы показать недовольство отсутствием электричества. Особое внимание Гуайдо уделил военным, указав, что они не смогут вечно защищать президента страны Николаса Мадуро. "Я обращаюсь к родственникам военных. Расскажите им о своих страданиях (в результате отключения света – Ред.)", – добавил он.

Ранее Гуайдо сообщил, что намерен в понедельник на заседании Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы объявить о введении чрезвычайного положения. Это даст парламенту возможность обращаться за внешней помощью для ликвидации чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле продолжается масштабное отключение электричества. При этом власти страны 8 марта сумели восстановить энергоснабжение в столице государства, Каракасе, лишь на короткое время.

Правительство заявляет, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.

Напомним, в четверг, 7 марта, Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения.

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Тег Венесуэла, блэкаут, Гуайдо

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ТАСС

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