Япония может "помириться" с Россией в ближайшие два года

Синдзо Абэ собирается подписать мирный договор с Кремлем до конца своей каденции

Синдзо Абэ. Фото: REUTERS/Issei Kato.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ будет стремиться заключить мирный договор с Российской Федерацией до окончания своей каденции, то есть до 2021 году, когда он покинет кресло главы правительства Страны восходящего солнца.

Такое заявление он сделал во время прямой трансляции подсчета голосов по итогам выборов в верхнюю палату парламента, которые проходили тогда же, когда и внеочередные выборы в Верховную Раду – 21 июля.

"Я хочу продвинуть вперед переговоры, направленные на заключение договора в ходе моего срока", — заявил Абэ.

Стоит отметить, что к 23:50 по местному времени (17:50 по Киеву) Либерально-демократическая партия Абэ является лидирующей политсилой и получает 56 из 242 мест в верхней палате парламенте. Еще 13 мест достались главному союзнику Абэ в парламенте – партии "Комэйто".

Напомним., что переговоры о мирном договоре Россия и Япония с переменным успехом ведут с середины прошлого века. В прошлому году президент РФ Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года, в которой говорится о прекращении состояния войны между государствами и восстановлении их дипломатических и консульских отношений.

В то же время, в прошлом году России разместила военную авиацию на Курилах. Токио выразил протест Москве протест по этому поводу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Япония может "помириться" с Россией в ближайшие два года". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"