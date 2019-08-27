Япония напомнила, что Крым – это Украина: Аннексия – неприемлема

Токио пока не видит оснований для возврата к формату G8 с участием Москвы

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Япония считает, что возвращение к формату G8 нельзя исключать при выполнении определенных условий, однако на это может потребоваться время. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел страны Таро Коно.

"Формат "восьмерки" существовал раньше, поэтому нельзя исключить возвращения к нему с участием РФ при выполнении определенных условий", – сказал он.

Министр не уточнил, о каких условиях идет речь, однако отметил, что "пока сложно сказать, сколько на это потребуется времени".

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Вместе с тем Коно заявил, что Япония не меняет позицию по Крыму и считает присоединение полуострова к РФ неприемлемым.

"Аннексия Крыма неприемлема. Это была наша позиция, и она не поменялась", – добавил он.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России".

Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сперва Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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