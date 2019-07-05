Япония обозначила Курилы своей территорией в материалах к саммиту G20

Внешнеполитическое ведомство России выразило Токио протест

Фото: AFP

Южно-Курильские острова были обозначены как японская территория в материалах, которые были использованы японской стороной при освещении саммита G20 в Осаке.

Об этом сообщает российский МИД. Внешнеполитическое ведомство РФ выразило Токио протест.

"2 июля в МИД России дипломату посольства Японии в РФ была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной в освещении саммита "Группы двадцати" материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых Южно-Курильские острова Российской Федерации обозначены как территория Японии", – заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что правительство Японии отказалось от идеи, согласно которой премьер-министр Синдзо Абэ рассчитывал к лету этого года достичь общего соглашения с Россией по мирному договору, включающего проблему "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курил - Ред.).

Подчеркивается, что изначально японская сторона рассчитывала подписать общее соглашение по мирному договору и территориальной проблеме к июню этого года, когда Японию для участия в саммите "двадцатки" должен будет посетить президент РФ Владимир Путин. В Токио рассчитывали, что в этом соглашении будет обозначена готовность российской стороны передать Японии острова Шикотан и Хабомаи в рамках Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Однако, по данным правительственного источника Киодо, переговоры о передаче японской стороне островов зашли в тупик, "и перспектив какого-либо прогресса в этом направлении не наблюдается".

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