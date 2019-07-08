Япония призвала Иран вернуться к выполнению соглашения по ядерной сделке

Заявления Ирана вызывают серьезную обеспокоенность у японских властей

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Правительство Японии обеспокоено намерениями Ирана начать обогащение урана выше уровня 3,67% и призвало его немедленно вернуться к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров страны Ясутоси Нисимура.

"Мы в курсе заявлений, сделанных иранской стороной – они вызывают у нас серьезную обеспокоенность. Мы выступаем за стабильность на Ближнем Востоке и призываем Иран немедленно вернуться к выполнению обязательств по ядерному соглашению и не допускать их нарушений", – заявил он.

Нисимура отметил, что Япония рассчитывает на то, что в ближайшее время Международное агентство по атомной энергии сможет проверить, пошел ли Иран на те шаги, о которых он объявил.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в сети "Твиттере", что расширение Ираном его ядерной программы приведет к новым санкциями дальнейшей изоляции этой страны.

О том, что Иран намерен повысить обогащение урана, ранее сообщал советник высшего руководителя страны Али Акбар Велаяти.

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПДи введении санкций против Ирана. В мае этого года Тегеран приостановил часть обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам два месяца на возвращение к ее выполнению. Ранее Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.

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