Японский тайфун смыл в океан радиоактивные мешки с Фукусимы

Тайфун Хагибис вымыл с временного хранилища 11 мешков, в которых хранилась потенциально радиоактивная почва и отходы, вывезенные с АЭС Фукусима во время ее деактивации. Об этом сообщает Министерство экологии Японии.

По информации ведомства, мешки были обнаружены ниже по течению. В японском минэкологии заверяют, что вреда окружающей среде нанесено не было, поскольку герметичные мешки найдены неповрежденными. В то же время чиновники заявили, что предпримут превентивные меры, чтобы не допустить подобного при следующем ударе стихии.

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Список погибших в Японии в результате удара мощного тайфуна "Хагибис" возрос до 74 человек. 11 человек числятся пропавшими без вести, более 220 получили различные травмы. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова страны Хонсю, а также на префектуру Канагава, которая примыкает к Токио с юго-запада.

Напомним, тайфун "Хагибис" обрушился на самые густонаселенные районы Японии. Метеослужбы накануне предупредили о вероятности тяжелых последствий урагана, а также ввели высшую степень опасности для агломерации Токио. Власти обратились с призывом к 7,3 млн человек покинуть свои дома. На днях этот же супертайфун двигался и на Южную Корею. Временами скорость ветра достигала 133 км/ч.

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