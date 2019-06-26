Йеменские повстанцы атаковали военных в двух аэропортах Саудовской Аравии
О жертвах и масштабах повреждений ничего не сообщается
Во вторник, 25 июня, йеменские повстанцы-хуситы атаковали позиции военных и самолетные ангары в аэропортах Абха и Джизан в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на представителя вооруженных сил Йемена.
Йеменские повстанцы обстреляли саудовские объекты при помощи беспилотников Qasef-2K.
"Беспилотники поразили военные цели, воздушное движение в саудовских аэропортах Абха и Джизан остановлено", — сообщил военный представитель.
По его словам, атака является ответом на продолжающиеся "преступления и агрессию Саудовской Аравии".
О жертвах и масштабах повреждений ничего не сообщается.
Ранее в результате нападения йеменских повстанцев на аэропорт Абха погиб один человек, еще 21 был ранен.
Стоит отметить, что это уже не первое нападение на аэропорт в этом месяце. Так в начале июня повстанцы-хуситы выпустили ракету по аэропорту города Абха в Саудовской Аравии, в результате ранения получили 26 человек.
Напомним, 14 мая беспилотники с территории Йемена нанесли серию ударов по инфраструктурным объектам в Саудовской Аравии.
Как сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, одной из целей стал трубопровод "Восток-Запад". В результате случившегося пришлось остановить подачу по нему нефти для оценки ущерба и ремонта.
Ответственность за атаку взяли на себя йеменские мятежники из террористической группировки "Ансар Алла".
Напомним, ранее военные самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли воздушные удары по захваченным хуситами районам в южной провинции Йемена Эр-Дали, убив и ранив десятки боевиков.
Мы также писали, что США призвали передать нейтральной стороне йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои между правительственными силами и мятежниками, для распределения гуманитарной помощи.
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