Южная Корея начинает массовое производство лекарства от COVID-19

Власти Южной Кореи, которые ранее объявили вторую волну эпидемии коронавируса, планируют начать в сентябре массовое производство препарата для лечения COVID-19, разработанного на основе антител. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейские СМИ.
"Управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств оценивает возможности проведения второго и третьего этапов клинических испытаний, в сентябре планируется начать массовое производство препарата на основе антител", – сказал заместитель директора Центра контроля и профилактики заболеваний.
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Первый этап клинических испытаний этого медикамента начался 17 июля. Сейчас анализируются его результаты.
20 августа было получено разрешение на проведение второго этапа, к исследованиям привлечены шесть медицинских институтов. Они проверят эффективность препарата и его безопасность.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса.
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